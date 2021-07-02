РБК: Минпромторг призвал металлургов снизить потребление техкислорода из-за нужд больниц

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Минпромторг выступил с призывом к российским металлургическим компаниям снизить объемы технического кислорода, используемого для производства стали, чтобы увеличить поставки медицинского кислорода в больницы. Об этом сообщает издание РБК со ссылкой на источники, близкие к обсуждению.

По его данным, инициатива министерства была озвучена первым замглавы Минпромторга Василием Осьмаковым на совещании с металлургами, которое состоялось в четверг. "В связи с ростом количества заболевших коронавирусом и потребности в кислороде Минпромторг предлагает проработать возможность временно перераспределить мощности его производителей, чтобы они снизили отгрузку технического кислорода и могли увеличить производство медицинского кислорода для системы здравоохранения", - приводит издание слова источника, знакомого с позицией министерства.

Вместе с тем в среду, по информации РБК, ведомство направило металлургическим компаниям письмо с просьбой о предоставлении данных об объемах закупаемых ими у производителей медицинского кислорода технических газов. При этом в письме, имеющемся в распоряжении издания, министерство предупредило о возможности пересмотра данных контрактов. Минпромторг в обращении к металлургам также отметил стремительное сокращение количества "свободного медицинского кислорода для контрактации у организаций, имеющих лицензию на производство лекарственных средств для медицинского применения".

В ходе совещания в Минпромторге свое согласие снизить потребление технического кислорода дали, в частности, "Евраз" и НЛМК, отмечает издание со ссылкой на источники и представителя НЛМК. Об ускорении работы над перепрофилированием установок по производству промышленного кислорода на производство медицинского РБК сообщили в французской компании Air Liquide. Источник издания в правительстве добавил, что в четверг вечером на совещании у главы Минздрава Михаила Мурашко должен был быть рассмотрен вопрос о предоставлении дополнительных лицензий для производства медицинского кислорода.