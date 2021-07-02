Путин подписал закон о сельском туризме в России

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, вводящий в России понятие "сельский туризм". Документ опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.

Понятие "сельский туризм" согласно новой норме вводится в закон "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации". Согласно документу, это "туризм, предусматривающий посещение сельской местности, малых городов с численностью населения до тридцати тысяч человек, в целях отдыха, приобщения к традиционному укладу жизни, ознакомления с деятельностью сельскохозяйственных товаропроизводителей и (или) участия в сельскохозяйственных работах без извлечения материальной выгоды с возможностью предоставления услуг по временному размещению, организации досуга, экскурсионных и иных услуг".

Деятельность по оказанию услуг сфере туризма на селе будет осуществляться сельскохозяйственными товаропроизводителями в соответствии с требованиями, которые установит кабмин, а к перечню средств размещения, которые не относятся к гостиницам, добавляются те, которые осуществляют деятельность по оказанию услуг в сфере сельского туризма в сельской местности.

Закон относит сельский туризм к приоритетным направлениям государственного регулирования туристской деятельности наряду с внутренним, въездным, социальным, детским и самодеятельным туризмом. Он призван увеличить число рабочих мест и рост инфраструктуры на селе, улучшить качество жизни жителей. В связи с этим вносятся корреспондирующие изменения в соответствующие полномочия федеральных и региональных органов государственной власти в сфере туризма, а также в права органов местного самоуправления. В закон "О развитии сельского хозяйства" в связи с этим также внесены поправки, которые направлены на включение сельского туризма в перечень основных направлений, по которым осуществляется государственная поддержка в сфере развития сельского хозяйства.

Как ранее заявлял глава профильного комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин, сейчас доля доходов российских фермеров от агротуризма не превышает одного процента, принятие закона обеспечит его госрегулирование и господдержку. Это может привести к росту выручки фермеров от сельского туризма к 2030 году до 50 млрд рублей, обеспечить рост рынка агротуризма примерно в семь раз с созданием до 60 тыс. новых рабочих мест, утверждает депутат.