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Мишустин отметил важность льготных авиаперелетов для жителей Дальнего Востока

Только в этом году правительство выделило 5 млрд рублей на эти цели, сообщил премьер-министр

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подчеркнул в пятницу на встрече с гендиректором "Аэрофлота" Михаилом Полубояриновым важность льготных перелетов на Дальний Восток.

"Это очень важно. Мы общаемся с дальневосточниками, они очень сильно благодарят. Это возможность и мобильности, и путешествий, и отдыха", - сказал глава кабмина.

Он напомнил, что только в этом году по поручению президента РФ Владимира Путина правительство выделило 5 млрд рублей, чтобы сделать доступнее перелеты для жителей региона. По словам премьера, для повышения доступности перелетов на Дальний Восток были также установлены плоские тарифы с фиксированными низкими ценами.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияПолубояринов, Михаил Игоревич
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