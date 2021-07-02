Россия в I полугодии снизила экспорт нефти на 10,4%

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Экспорт российской нефти в январе - июне 2021 года упал на 10,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 110,282 млн тонн, следует из данных Центрального диспетчерского управления ТЭК.

Россия участвует в соглашении ОПЕК+ о сокращении добычи нефти, вследствие чего снижаются и поставки за рубеж.

При этом в июне экспорт нефти увеличился на 3,5% - до 18,868 млн тонн.

Экспорт нефти в дальнее зарубежье за шесть месяцев сократился на 12,1% - до 104,058 млн тонн, а в июне вырос на 7,6%, до 18,494 млн тонн. Экспорт российской нефти в ближнее зарубежье с начала года вырос на 34% - до 6,224 млн тонн. В июне этот показатель упал на 62,7%, до 374,7 тыс. тонн.

Транзит нефти в январе - июне снизился на 5,8% - до 9,119 млн тонн. В июне показатель упал на 16,3% и достиг 1,604 млн тонн.

На внутренний рынок в январе - июне 2021 года поставлено 139,46 млн тонн нефти, что на 0,2% меньше, чем годом ранее. В июне на внутренний рынок поставлено 23,131 млн тонн нефти (рост на 10,4%).