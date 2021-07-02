Инвестиции в проекты добычи металлов в Хабаровском крае увеличат в 1,7 раза в 2021 году

ХАБАРОВСК, 2 июля. /ТАСС/. Добывающие компании в Хабаровском крае увеличат вложения в проекты разработки месторождений цветных и драгоценных металлов в 1,7 раза в 2021 году - до 72 млрд рублей. Об этом сообщила в пятницу и. о. министра природных ресурсов Хабаровского края Елена Балезина на онлайн-сессии в рамках подготовки к Восточному экономическому форуму во время форума "Энергия Дальнего Востока".

"Инвестиционные планы отрасли [региона] по специализации "добыча драгоценных и цветных металлов" оцениваются в настоящее время в порядка 300 млрд рублей. Они включают 15 инвестиционных проектов по вводу в эксплуатацию новых месторождений. В 2021 году предлагаемый объем инвестиций, заявленных предприятиями, составляет 72 млрд рублей, что в 1,7 раза больше, чем в прошлом году", - сказала Балезина.

Она уточнила, что половина проектов находится в высокой степени готовности и завершится в ближайшие годы.

В прошлом году в крае на геологоразведку направили порядка 8 млрд рублей, основная часть из этой суммы - деньги предприятий. Балезина уточнила, что прирост прошедших геологическую экспертизу запасов золота в крае в 2020 году составил 106 тонн, где 103 тонны - запасы коренных месторождений. В этом году геологическое изучение и разведка полезных ископаемых будут продолжены. В эту работу планируется вложить 3 млрд рублей. "Не исключены и более значительные вложения в этом направлении", - сказала Балезина.

Хабаровский край является одним из ведущих регионов России по добыче полезных ископаемых. Ключевым является добыча золота - в распределенном фонде значится 207 месторождений с запасами 749 тонн.