Правительство сократило сроки оплаты по госконтрактам до 10 дней

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Госзаказчики должны будут в течение 10 дней после подписания документа о приемке оплачивать поставленные товары или выполненные работы. Как сообщает в пятницу пресс-служба кабмина, соответствующее постановление утверждено.

"По общему правилу срок оплаты по госконтракту сокращается с 30 до 10 дней, - говорится в сообщении. - Однако есть исключения в зависимости от того, с кем госзаказчик заключил контракт, а также в какие сроки поставлен товар, выполнена работа или услуга".

Так, если исполнителем по госконтракту является предприятие малого бизнеса или социально ориентированная некоммерческая организация, на оплату дается максимум семь дней с момента подписания документа о приемке. Если срок исполнения госконтракта приходится на период с 1 по 20 декабря включительно, оплата должна быть произведена не позднее чем за один рабочий день до окончания года либо в следующем году - в пределах лимитов бюджетных обязательств. Если срок исполнения госконтракта приходится на период с 21 по 31 декабря включительно - в очередном году в пределах лимитов бюджетных средств на этот год.

"Новации не применяются, например, когда речь идет о поставках товаров, работ или услуг для оказания неотложной медицинской помощи в неотложной или экстренной форме, ликвидации чрезвычайной ситуации, нужд обороны, безопасности государства", - отмечают в правительстве.

Новое постановление также устанавливает требования к предельному сроку распределения бюджетных средств на закупку товаров, работ и услуг. Главные распорядители должны доводить их до своих подведомственных организаций в течение 10 рабочих дней. Ранее на это отводилось 20 дней.

"Это одна из мер, которые принимаются для повышения равномерности расходования средств федерального бюджета и снижения рисков его неисполнения, - пояснили в кабмине. - Ранее - в апреле - аналогичная норма была принята для госконтрактов, заключаемых в 2021 году". Отмечается, что новое решение принято по поручению президента РФ Владимира Путина, которое он дал по итогам Петербургского международного экономического форума.