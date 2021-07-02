Тверской вагонзавод поставил 27 пассажирских вагонов для Южно-Кавказской железной дороги

ТАСС, 2 июля. Тверской вагоностроительный завод (входит в "Трансмашхолдинг") выполнил контракт с Южно-Кавказской железной дорогой на поставку 27 пассажирских вагонов локомотивной тяги для перевозок между Арменией и Грузией. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба правительства Тверской области.

"Всего было изготовлено и поставлено 27 вагонов нового модельного ряда - 21 купейный вагон (с двухместными и четырехместными купе) и шесть некупейных вагонов. <...> Поставленный подвижной состав - это одна из самых современных разработок "Трансмашхолдинга". В вагонах есть возможность размещения сервисной зоны с установкой вендинговых автоматов и кофе-машин. Они оборудованы туалетными комплексами с душевой кабиной, пурифайерами для питьевой воды", - говорится в сообщении.

Контракт на поставку вагонов для Южно-Кавказской железной дороги, дочерней компании РЖД, заключили в марте 2021 года. Ожидается, что пассажирские вагоны моделей 61-4516 (некупейные) и 61-4517 (с двухместными и четырехместными купе) будут использоваться на Южно-кавказской железной дороге для организации международного сообщения между Арменией и Грузией.

Тверской вагоностроительный завод - предприятие по производству различных типов пассажирских вагонов локомотивной тяги. Производит пассажирские вагоны со скоростями движения до 160 и 200 км/ч, вагоны пассажирские специального назначения, различные типы грузовых вагонов, электропоезда, тележки для подвижного состава магистральных железных дорог.