Более 2,3 тыс. производителей сыра и мороженого подключились к системе "Честный знак"

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Более 2,3 тыс. производителей сыра и мороженого из 85 регионов России подключились к системе "Честный знак" для маркировки своей продукции, которая стала обязательной с 1 июня 2021 года. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), являющегося оператором системы маркировки.

"Обязательная маркировка молочной продукции стартовала 1 июня с категорий "сыры" и "мороженое". К 1 июля в системе зарегистрированы 2 337 производителей из 85 субъектов России. Больше всего в системе зарегистрировано производителей из Москвы - 186 предприятий, на втором месте Московская область - 119 компаний, тройку лидеров закрывает Санкт-Петербург с 85 предприятиями", - пояснили в пресс-службе.

При этом, по данным ЦРПТ, регионами-лидерами по объемам выпуска в оборот маркированной продукции являются Московская область, Москва, Краснодарский край, Татарстан и Самарская область. Как отметила, сопредседатель комитета по цифровым инициативам Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Анна Орлова, спустя месяц после старта обязательной маркировки сыров и мороженого торговые сети взаимодействуют с производителями в обычном режиме.

"За месяц с момента старта введения маркировки торговым сетям удалось выстроить работу с маркированной молочной продукцией. Розница работала и работает в обычном режиме - ни одна сеть не сообщала о каких-либо сложных вопросах, возникающих в процессе приемки или вывода товара. Маркированная продукция стабильно поставляется на прилавки", - приводит ее слова ЦРПТ.

С 1 сентября начнется второй этап маркировки для молочной продукции сроком годности более 40 дней, а с 1 декабря - для товаров сроком годности менее 40 дней. Вывод из оборота молочной продукции сроком годности менее 40 суток наступит в январе 2022 года, сроком годности более 40 суток - летом 2022 года. С 1 сентября 2022 года вводится объемно-сортовой учет. Для фермеров, которые будут продавать продукцию напрямую или через розницу, маркировка станет обязательной с 1 декабря 2022 года. Поэкземплярный учет молочной продукции вводится с 1 декабря 2023 года.