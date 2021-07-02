Более 50 итальянских компаний примут участие в выставке "Иннопром"

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Более 50 высокотехнологичных итальянских компаний будут представлены на Международной промышленной выставке "Иннопром" в Екатеринбурге. Об этом сообщил в пятницу на пресс-конференции посол Италии в Москве Паскуале Терраччано.

"Будет более чем 50 итальянских компаний с высоким технологическим потенциалом, будут еще очень интересные стартапы, предоставленные в нашем прекрасном павильоне, который торжественно откроет наш министр экономического развития Джанкарло Джорджетти", - сказал он.

"Российский рынок весьма интересен нашим компаниям. Мы смотрим с особым вниманием на инвестиции Италии в России, в России очень ценят итальянские технологии и инновации", - сказал посол.

Дипломат обратил внимание на то, что Италия хотела бы не только торговать на российском рынке, но и изучать технологии в ряде отраслей с "огромными возможностями для роста" - механике, автомобилестроении и энергетике, в том числе в возобновляемых источниках энергии.

Международная промышленная выставка "Иннопром" - главная индустриальная, торговая и экспортная площадка в России. Ее ежегодно проводят на территории международного выставочного центра "Екатеринбург - Экспо", в составе которого четыре павильона общей площадью 50 тыс. кв. м и конгресс-центр площадью 41,6 тыс. кв. м. В 2021 году страной-партнером выставки выступит Италия. На площади порядка 3 тыс. кв. м представят экспозицию национальных итальянских компаний. Выставка пройдет с 5 по 8 июля.