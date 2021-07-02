Москва стремится привлекать компании, ориентированные на высокотехнологичный бизнес

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Москва стремится привлекать компании и корпорации, ориентированные на высокотехнологичный бизнес и предоставление уникальных услуг и сервисов. Об этом сообщил в пятницу руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы Сергей Черемин на Московском урбанистическом форуме.

"Мы сейчас пытаемся оставаться максимально конкурентоспособным мегаполисом. Это не так просто. Стараемся привлекать те компании и корпорации, которые ориентированы прежде всего на высокотехнологичный бизнес, на предоставление уникальных сервисов, уникальных услуг. Сейчас особенно востребованы фармакологические разработки, медицинские учреждения", - сказал Черемин.

По его словам, Москва планирует запустить программу по созданию и строительству международного медицинского кластера. "Не ожидали, что будет достаточно серьезный интерес, но пандемия чуть-чуть приостановила наши амбиции из-за закрытия границ. Контакты, может быть, не настолько интенсивные, но мы продолжаем вести переговоры с рядом крупнейших международных операторов клиник об их размещении в московском медицинском кластере. Это компании, связанные с информационными технологиями", - добавил Черемин.

Московский урбанистический форум проводится в российской столице с 2011 года. В этом году он проходит с 1 по 4 июля в парке "Зарядье". Формат юбилейного MUF 2021 предусматривает офлайн- и онлайн-участие российских и иностранных экспертов.

Параллельно с деловой программой, рассчитанной на российских и зарубежных специалистов, состоится MoscowUrban FEST для всех жителей города, тема фестиваля этого года - "Rе:город. Жизнь в новой эре". Крупнейший в мире урбанистический фестиваль пройдет онлайн - лекции звездных спикеров, дискуссии и круглые столы, проходящие в КЗ "Зарядье", организаторы будут транслировать на сайте https://fest.mosurbanforum.ru/. ТАСС выступает информационным партнером Московского Урбанистического форума.