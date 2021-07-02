Уральский завод разработал арктическую версию самолета Л-410 для посадки на снега

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Уральский завод гражданской авиации выпустил несколько версий самолета Л-410 для эксплуатации в экстремальных условиях, в том числе с лыжами для посадки на снега в Арктике. Об этом в пятницу сообщил директор дивизиона "Самолеты" АО "УЗГА" Евгений Сергеев.

"У нас проведены испытания самолета на лыжном шасси, он летал на Северный полюс", - сообщил Сергеев.

По его словам, Л-410 - один из лучших самолетов региональной авиации как по комфорту, так и по грузоподъемности, а также по различным вариантам функционального применения. Есть версия для служб по защите лесов и санитарный вариант. "Он садится на площадки не подготовленные, он садится на грунт", - отметил он.

Как заявил директор дивизиона, помимо "лыжной" версии Л-410, уже проведены испытания самолета с шасси повышенной проходимости под заболоченый грунт с плотностью пять-шесть килограмм на сантиметр квадратный.

"У нас проведены испытания на поплавках, мы летали весь прошлый год полностью. Мы представили его на Гидросалоне в Геленджике на поплавках", - особо отметил Сергеев уникальный гидросамолет на базе Л-410.

АО "Уральский завод гражданской авиации" (УЗГА) совместно с чешским предприятием Aircraft Industries реализовало проект по локализации производства самолетов Л-410 в России. На площадке "Арамиль" (г. Екатеринбург) построен современный производственный корпус, в котором изготовлено и передано эксплуатантам 50 новых самолетов Л-410.