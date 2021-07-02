Новый турбовинтовой региональный самолет ТВРС планируют вывести на испытания в 2024 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 июля. /ТАСС/. Новый российский турбовинтовой региональный самолет ТВРС, который по плану должен заменить Ан-24 и Ан-26, планируется вывести на испытания в 2024 году. Начать серийное производство планируется в 2027 году, сообщил в пятницу журналистам директор дивизиона "Самолеты" Уральского завода гражданской авиации Евгений Сергеев.

"Идет полностью с нуля проектирование. 44-местный самолет, который должен прийти на смену Ан-24 и Ан-26, которые должны сойти с гражданской эксплуатации в 2027 году по сроку службы. В 2024 году он должен выйти на испытания. Если учесть, что два-три года [уйдет] на сертификационные испытания, то к 2027 году должен выйти [на производство]", - сказал он.

Сергеев добавил, что завод пока изучает варианты производства самолета. В нем будет использоваться российский двигатель ТВ7-117. Самолет, по словам Сергеева, производится для отечественного рынка, но также, возможно, будет интересен заказчикам из Казахстана.

О новом учебном самолете УТС-800

Сергеев также сообщил, что завод соберет первый летный экземпляр нового учебного самолета УТС-800 в декабре 2021 года. В августе планируется провести макетную сборку.

"Мы планируем в августе сделать макетную сборку самолета, провести макетную стыковку. А завершить летный экземпляр к концу года, к декабрю этого года. Основная цель [использования самолета] - подготовка летчиков", - сказал он.

Сергеев добавил, что при производстве самолета планируется использовать отечественные технологии и материалы. Основным потребителем УТС-800 будут училища, где готовят летчиков.

Уральский завод гражданской авиации специализируется на разработке, производстве, испытаниях, ремонте и обслуживании авиационной техники, узлов и агрегатов. УЗГА выпускает самолеты Да-40, Да-42 по лицензии австрийской компании Diamond для подготовки пилотов в государственных учебных заведениях. Также предприятие локализовало производство самолетов Л-410.