Минцифры намерено автоматизировать предоставление госуслуг онлайн

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Минцифры России разработало изменения к требованиям по предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг. Соответствующий документ опубликован на портале нормативных правовых актов.

"Проектом документа предполагается установить в рамках административных регламентов предоставления услуг требования к электронным формам запросов и документов и форме результата предоставления услуги, а также автоматизировать как процесс проверки заявлений и документов, предоставляемых заявителем в электронной форме для получения услуги, так и процесс принятия решения в части результата предоставления услуги", - пояснили ТАСС в пресс-службе Минцифры.

Там отметили, что автоматизация указанных процессов позволит сократить временные издержки органов и организаций на принятие соответствующих решений. "В частности, автоматизированная проверка заявлений и документов, предоставляемых заявителем в электронной форме, на их соответствие административным регламентам позволит сократить количество заявлений, содержащих в себе ошибки. Как следствие, такой подход снизит нагрузку на ведомства в части рассмотрения таких заявлений и на процедуру их возврата заявителю", - добавили в министерстве.

"Также изменения позволят гражданину записаться на прием в орган власти или получить услугу, предоставляемую органом власти с использованием любых иных информационных систем, интегрированных с ЕПГУ в порядке, определенном Минцифры России. Такими информационными системами могут быть, например, банковские приложения", - уточнили в Минцифры. Там добавили, что интегрируемая с ЕПГУ информационная система должна обеспечивать защиту персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, от их уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения, а также от иных неправомерных действий в отношении получаемых персональных данных.

Необходимость изменений в требования к предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг обусловлена принятием Федерального закона от 30 декабря 2020 года № 509-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", в том числе вносящим изменения в Федеральный закон "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг".