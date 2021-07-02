Вологодская область увеличила экспорт продукции АПК на 51% за первое полугодие 2021 года

ВОЛОГДА, 2 июля. /ТАСС/. Агропромышленные компании Вологодской области увеличили объем экспорта своей продукции за первую половину 2021 года на 51,1% - до $20 млн. Лидерами по закупкам вологодских продуктов являются Китай, Узбекистан, Казахстан, Беларусь и Украина, сообщила журналистам пресс-служба правительства области.

"На Вологодчине объем экспорта агропромышленной продукции за первое полугодие 2021 года составил более $20 млн. Выполнение планового показателя в рамках реализации регионального проекта "Экспорт продукции АПК" национального проекта "Международная кооперация и экспорт" с начала года составило 59,9% и 151,1 % к аналогичному периоду 2020 года", - говорится в сообщении.

В структуре регионального экспорта первое место занимают кондитерские изделия, на втором месте - детское питание, на третьем - мука тонкого и грубого помола и готовые корма для животных из рыбы или ракообразных, на четвертом месте - вологодское мороженое, на пятом - алкогольные напитки.

Продукция экспортируется в 39 стран дальнего и ближнего зарубежья, лидерами партнерами по поставке продукции агропромышленного комплекса являются Китай, Узбекистан, Казахстан, Беларусь, Украина. Больше всего экспортируют своей продукции компании "Русский бисквит", "Атаг", филиал ООО "Нестле Россия" в Вологде, "Вологодское мороженое" и "Великоустюгский ликеро-водочный завод".

Нацпроект ориентирован на достижение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП до 20%, а также на рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2024 году на 85% - до $250 млрд.