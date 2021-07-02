Путин подписал закон о координации ВЭБ.РФ деятельности институтов развития

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, закрепляющий новую схему координации институтов развития под эгидой ВЭБ.РФ и роль социального предпринимательства в деятельности этой госкорпорации. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Поправки были инициированы правительством для централизации управления институтами развития и повышения эффективности решения задач, поставленных перед ними государством.

Согласно новому закону, ВЭБ.РФ будет, в частности, определять стратегию и основные направления деятельности институтов развития, поддерживать их финансами и гарантиями, формировать стандарты политики управления рисками и временно свободными средствами и так далее.

Законом прописывается, что целями ВЭБ.РФ, помимо содействия долгосрочному социально-экономическому развитию страны и созданию условий для устойчивого экономического роста, является также повышение качества жизни граждан. Поправки касаются в том числе роли социального предпринимательства в деятельности госкорпорации. "При осуществлении предпринимательской и иной приносящей доход деятельности ВЭБ.РФ исходит из приоритетности достижения общественно полезных экономических и социальных целей развития, создания условий для решения социальных проблем граждан и общества", - говорится в документе.

Как пояснили ТАСС в ВЭБ.РФ, закон призван обеспечить единую стратегию и направление развития организаций под управлением госкорпорации. "Принципиально, что повышение качества жизни людей законодательно закрепляется в качестве одной из целей нашей деятельности. Предусмотрено, что наша предпринимательская деятельность сфокусирована на решении задач устойчивого развития и должна приводить к позитивным эффектам для общества и окружающей среды", - отметили в ВЭБ.РФ.