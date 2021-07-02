Объем счетов эскроу физлиц вырос в ВТБ более чем на 70% с начала года

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Объем и количество открытых в банке ВТБ счетов эскроу, на которых хранятся средства дольщиков при покупке строящегося жилья, вырос более чем на 70% с начала 2021 года. Об этом сообщила пресс-служба ВТБ.

"С начала этого года объем и число эскроу счетов физлиц в ВТБ вырос более чем на 70%. Инструмент защищает деньги дольщиков при приобретении квартир на этапе строительства, а наращивание объемов проектного финансирования и развитие эскроу оказывает положительное влияние и на ипотечное кредитование", - отметил начальник управления "Ипотечное кредитование" - вице-президент ВТБ Михаил Сероштан, его слова приводятся в сообщении.

Банк ВТБ с начала 2021 года открыл 33,5 тыс. счетов эскроу, за весь 2020 год было открыто 47,3 тыс. счетов, приводит данные руководитель департамента по работе с клиентами рыночных отраслей - старший вице-президент ВТБ Дмитрий Снесарь. "Такие темпы показывают, что в ближайшие два года к логике эскроу отрасль многоквартирного строительства перейдет полностью. Основная доля проектов крупнейших девелоперов уже реализуется с использованием механизма эскроу", - добавил он.

В то же время в сегменте среднего и малого бизнеса ВТБ финансирует проекты общей площадью более 5,5 млн кв. м, а число открытых с начала года счетов эскроу превысило 22 тыс., что составляет 80% от количества за весь 2020 год, говорит руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса старший вице-президент банка ВТБ Руслан Еременко. "Переход на эскроу обеспечил стабильную поддержку проектов жилого строительства, реализуемых как крупными, так и небольшими застройщиками. Мы одними из первых приступили к практической реализации нового механизма и сегодня предлагаем клиентам глубокую экспертизу в сфере проектного финансирования", - отмечает Еременко.

ВТБ начал работать с счетами эскроу в ноябре 2018 года, а с 1 июля 2019 года клиенты банка получили возможность открывать счета во всех регионах присутствия кредитной организации. За это время ВТБ открыл около 90 тыс. счетов, из них более 14,8 тыс. уже раскрыты, т.е. дольщики получили свои квартиры. На открытых счетах в банке сегодня аккумулировано около 455 млрд рублей. На сегодня банк одобрил проектное финансирование застройщикам 267 проектов общей площадью 10,4 млн кв. м на более 525 млрд рублей.

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, будут храниться на банковских счетах эскроу, строительство при этом будет вестись за счет банковских кредитов. Воспользоваться деньгами дольщиков застройщики смогут только после ввода объекта в эксплуатацию.