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В России представили ноутбук отечественной разработки "Гравитон"

Он работает как на Windows 10, так и на российских операционных системах Astra Linux или Astra

МОСКВА, 2 июля./ТАСС/. Российская компания 3Logic Group выпустила ноутбук "Гравитон Н15И-К2". Об этом следует из объявления, размещенном на сайте компании.

Отмечается, что в компьютере использована материнская плата, которую создали российкие специалисты, процессор - Intel Core i5 восьмого поколения. Устройство оснащено 15,6-дюймовым FullHD-экраном, максимальный объем оперативной памяти в ноутбуке составляет 32 Гб, одновременно могут работать 2,5-дюймовый диск и М.2-накопитель.

"Гравитон Н15И-К2" может работать и на Windows 10, и на отечественных ОС Astra Linux или Astra. Цена отечественного ноутбука пока не раскрывается.

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