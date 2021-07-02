Уровень безработицы за год сократился на Ставрополье более чем в два раза

СТАВРОПОЛЬ, 2 июля. /ТАСС/. Уровень регистрируемой безработицы на Ставрополье по итогам первого полугодия 2021 года составил 1,5%. Это более чем вдвое ниже уровня прошлого года, сообщается на интерактивном портале краевой службы занятости населения.

"На 1 июля 2021 года численность безработных граждан, зарегистрированных в службе занятости населения, составила 20,8 тыс. человек, что на 32,6 тыс. человек меньше по сравнению с соответствующей датой прошлого года. Уровень регистрируемой безработицы по краю составляет 1,5% (на соответствующую дату 2020 года - 3,9%)", - говорится в сообщении.

Коэффициент напряженности на рынке труда составил 0,6 безработных на одну вакансию, что почти в пять раз ниже уровня годичной давности. Работодатели представили в органы занятости более 92 тыс. вакансий. Большинство специалистов требовались в отраслях сельского хозяйства, строительства, образования.

Ранее в краевой Думе журналистам сообщали, что в начале пандемии в Ставропольском крае было зарегистрировано в службах занятости порядка 100 тыс. безработных. Для сохранения существующих рабочих мест и создания новых работодателям предоставляли налоговые преференции, прямую поддержку и так далее. Жителям края предложили возможность переобучения, повышения квалификации, предоставляли временные рабочие места.