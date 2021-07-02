Газпромбанк запустил оплату по QR-коду через систему быстрых платежей

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Газпромбанк (ГПБ) запустил оплату товаров и услуг при помощи QR-кода через систему быстрых платежей (СБП). Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

"Газпромбанк предложил клиентам оплачивать товары и услуги юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с помощью QR-кода через систему быстрых платежей (СБП). К 1 июля был проведен первый подобный платеж", - указано в сообщении.

По мнению зампреда правления Газпромбанка Дмитрия Зауэрса, масштабирование этого сервиса положительно повлияет на развитие и доступность безналичных платежей в стране.

"Мы уверены, что повсеместное внедрение этой технологии не только будет хорошо принято клиентами, но и в целом положительно повлияет на дальнейшее развитие платежных систем в России. Мы готовы и впредь расширять возможности сервисов оплаты вместе с партнерами, чтобы платежи в России стали еще доступнее и удобнее", - считает Зауэрс.

В начале июня президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума призвал крупнейшие банки подключиться к СБП уже к 1 июля 2021 года.

СБП позволяет физлицам мгновенно переводить деньги по номеру мобильного телефона вне зависимости от того, в каком банке открыты счета отправителя или получателя средств. Для этого необходимо, чтобы эти банки были подключены к системе. Помимо этого, СБП позволяет оплачивать товары и услуги при помощи QR-кода в магазинах. Комиссия для торговых точек при этом существенно ниже, чем за карточный эквайринг.