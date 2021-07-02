В ВТБ считают, что запуск цифрового рубля может ускорить оборот денег в России

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Оборот денег в России может ускориться на 3-7% после запуска цифрового рубля, разработкой которого занимается Центральный банк. Такое мнение выразил руководитель департамента цифрового бизнеса - старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов через пресс-службу банка.

"По нашим оценкам, после запуска цифрового рубля оборот денег в России может ускориться на 3-7%, хотя итоговые показатели будут зависеть от удобства платформы, готовности платежной инфраструктуры и особенностей самих цифровых денег", - считает эксперт.

Чугунов напомнил, что ВТБ вошел в список банков, которые скоро начнут тестирование платформы цифрового рубля. "Уже сейчас мы активно участвуем в обсуждении проекта с регулятором, так как понимаем, что цифровой рубль будет интересен всем участникам рынка", - добавил он.

Ранее ЦБ РФ объявил о создании пилотной группы из 12 банков для тестирования платформы цифрового рубля. Планируется, что разработка прототипа планируется завершить в декабре текущего года, а в январе 2022 года начать тестирование цифрового рубля.

В октябре 2020 года ЦБ РФ представил в докладе концепцию цифрового рубля. Он будет иметь форму уникального цифрового кода, который будет храниться в специальном электронном кошельке, а передача цифрового рубля от одного пользователя к другому будет происходить в виде перемещения цифрового кода с одного электронного кошелька на другой. Эмиссию цифрового рубля будет осуществлять Банк России.