Медведев: за средствами программы научно-технологического развития нужен четкий контроль

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев обсудил с членами президиума Совета при президенте РФ по науке и образованию вопросы контроля за расходованием средств, выделяемых на государственную программу научно-технологического развития.

"В феврале этого года вышло президентское поручение о подготовке Думой государственной программы научно-технологического развития. Она должна предусматривать четкий и понятный контроль за всеми средствами, которые выделяются на исследования и разработки. Здесь, наверное, самое значимое - определить, каким образом будет осуществляться финансирование этой программы в рамках новой системы государственных программ", - сказал Медведев.

Он потребовал обеспечить консолидацию научного бюджета, чтобы избежать дублирования и распыления финансовых ресурсов. "Не скрою, сейчас ко мне уже начали обращаться коллеги, представляющие отдельные ведомства и организации, мотивируя в той или иной степени необходимость сохранения возможности по самостоятельному распоряжению соответствующими средствами в рамках собственно программы", - сказал зампред Совбеза.

Он призвал членов президиума совета обсудить конкретные предложения, как эти средства централизовать, "но так, чтобы, во-первых, не создать ситуацию, когда что-то исчезнет, с другой стороны, добиться устранения дублирования научных исследований, с третьей стороны, не распылять средства по всем направлениям, как, к сожалению, подчас у нас бывает".

Также на заседании обсуждались вопросы работы Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательных сферах, который с 2007 года объединяет молодых ученых, преподавателей, аспирантов и студентов, принимающих участие в подготовке предложений по развитию науки и образования.

Госпрограммы по развитию науки

Медведев считает, что результаты, достигнутые при реализации государственных программ в сфере научно-технического развития, являются обнадеживающими.

"Результаты, полученные в ходе реализации федеральных научно-технических программ, в целом обнадеживают. Но нам нужно двигаться вперед и совершенствовать эту работу", - сказал он.

Так, продолжил Медведев, текущие горизонты планирования программ ограничиваются 2025 или 2027 годом. "Обычно программа, конечно, должна заглядывать вперед на более длительную перспективу", - считает он.

Замглавы СБ также напомнил о том, что российским властям необходимо эффективно обеспечить интеграцию этих документов с национальными проектами, "запустить системные изменения, необходимые для достижения национальных целей развития".