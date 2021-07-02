Эксперт: стоимость европейских квот на выброс СО2 может превысить €100 за тонну к 2030 г.

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Стоимость эмиссионных квот на европейском рынке к 2030 году может удвоиться и достичь €100 за выброс условной тонны СО2 эквивалента. Это заставит промышленность и других загрязнителей активней искать альтернативные источники энергии с низким уровнем выбросов. Об этом в комментарии ТАСС рассказал глава отдела стратегий сырьевых рынков Saxo Bank Оле Хансен.

Европейская система торговли эмиссионными квотами (ETS, Emission trading scheme) начала работу в 2005 году и к настоящему времени покрывает около 40% выбросов парниковых газов в Европе за счет таких секторов, как коммунальные услуги и промышленность. В ближайшие годы ожидается включение в систему сельского хозяйства, строительства и транспорта. До 2019 года стоимость квот оставалась на уровне ниже €10, но в 2019-2020 годах средняя цена тонны СО2 составила уже €25 за тонну СО2, а в начале 2021 года превысила €50 за тонну.

"Стоимость эмиссионных квот, вероятно, будет продолжать расти. Учитывая сильную динамику, наблюдавшуюся в прошлом году, сектор также привлечет большее количество спекулянтов, что почти гарантирует повышенную волатильность и периоды корректировок. Однако в целом прогнозируется, что цена будет продолжать расти вплоть до 2030 года и может достичь €100 за тонну", - отметил Оле Хансен.

Как рассказал эксперт Saxo Bank, изначально в ETS было выдано слишком много разрешений на выбросы, а продажа избытков оказывала давление на цену. В результате низкая цена на выбросы не заставляла загрязнителей отказаться от наиболее загрязняющих источников энергии, таких как каменный уголь, и также не стимулировала их к использованию возобновляемых источников энергии.

"Политики, наконец, поняли, что необходимы более агрессивные действия, чтобы к 2030 году сократить выбросы на 55% ниже уровня 1990 года", - отмечает Оле Хансен. Теперь в систему будут включены дополнительные отрасли промышленности, а общее количество разрешений будет сокращаться. Как считает Оле Хансен, коммунальные предприятия, промышленность и другие загрязнители будут все активнее искать альтернативные источники энергии с низким уровнем выбросов, которыми, в том числе, будут водород, ядерная и солнечная энергии, а также улавливание углерода как способ сбора выбрасываемого CO2.

Ранее сообщалось, что российские экспортеры могу заплатить от 6 млрд до 50 млрд евро в виде обсуждаемого трансграничного углеродного налога в ЕС. Евросоюз планирует его введение, в том числе, чтобы уравнять позиции экспортеров и европейских производителей, которые уже несут дополнительную нагрузку в виде платы за выбросы парниковых газов. В качестве ориентира для ставки налога эксперты рассматривают котировки в ETS.