Медведев: программа по развитию АПК поможет укрепить продовольственную безопасность

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Национальная продовольственная безопасность России должна вырасти благодаря реализации государственной программы по развитию сельского хозяйства, считает зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

"В ближайшее время, я надеюсь, реализация этой программы позволит нам значительно укрепить национальную продовольственную безопасность", - сказал он в пятницу на заседании президиума Совета при президенте РФ по науке и образованию.

Медведев обратил внимание на то, что в рамках этого документа ведется "последовательная работа по созданию новых отечественных видов семян и племенного материала". "Напомню, что с этим все было довольно грустно у нас еще совсем недавно, - заметил он. - Были разработаны проекты подпрограмм, которые связаны с производством кормов, кормовых добавок, разведением крупного рогатого скота мясных пород и целым рядом других актуальных направлений сельскохозяйственной деятельности".

Замглавы СБ также упомянул о другом документе стратегического планирования. Он напомнил, что в прошлом году была принята программа, направленная на развитие синхротронных и нейтронных исследований. "Она должна усилить позиции нашей страны в областях, где мы и раньше были традиционно сильны", - указал Медведев.

Он добавил, что уже определена стратегия создания соответствующей инфраструктуры, включая уникальные научные установки класса "мегасайенс", ведется подготовка научных кадров для этой работы, в том числе в области ядерной медицины. "Программа содействует развитию ускорительных и ядерных технологий в России, отечественной приборной базы для оснащения экспериментальных станций", - пояснил политик.