Реконструкцию спорткомплекса "Олимпийский" в Москве планируют завершить через три года

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Реконструкцию спортивного комплекса "Олимпийский" в Москве планируется завершить через три года, сообщила в пятницу на сессии Московского урбанистического форума директор по проектированию группы компаний "Киевская площадь" Галина Гордюшина.

Спорткомплекс закрыли на реконструкцию в 2019 году, которую, как сообщалось ранее, планировали завершить в 2023-м. Там должны появиться дайвинг-центр, центр урбанистической культуры, многофункциональный концертный зал и кинокластер на 20 тыс. кв. м, а также пространства для выставок и конференций и другое.

"Я думаю, что сейчас все от нас ожидают, <...> когда же мы наконец закончим реконструировать "Олимпийский", и это, конечно же, будет <...> одним из ярчайших примеров приспособления пространства. На сегодняшний день это, наверное, самая крупная стройка Москвы. Потерпите еще три года, и у нас появится еще одно крупное пространства в Москве для людей и для отдыха", - сказала Гордюшина. Таким образом, завершение реконструкции ожидается в 2024 году.

Спортивный комплекс "Олимпийский" был построен к Олимпиаде 1980 года. Это был один из крупнейших многофункциональных спортивно-зрелищных объектов в России. В декабре 2017 года компания "Киевская площадь" приобрела комплекс у группы компаний "Альянс", намереваясь вложить в развитие "Олимпийского" до $400 млн.

О форуме

Московский урбанистический форум в столичном "Зарядье" проходит с 1 по 4 июля. Формат юбилейного, десятого, MUF 2021 предусматривает офлайн- и онлайн-участие российских и иностранных экспертов. В этом году в работе форума примут участие более 450 спикеров, из них более половины участников встретятся на площадке МУФ в очном формате в специально оборудованных залах деловой программы, еще 191 иностранного спикера подключат к дискуссиям в режиме телемоста. Всего состоится более 90 сессий деловой программы, рассчитанной на российских и зарубежных специалистов.

Параллельно состоится MoscowUrban FEST для всех жителей города, тема фестиваля этого года - "Rе:город. Жизнь в новой эре". Крупнейший в мире урбанистический фестиваль проходит онлайн - лекции звездных спикеров, дискуссии и круглые столы, проходящие в КЗ "Зарядье", организаторы транслируют на сайте.

ТАСС выступает информационным партнером Московского урбанистического форума.