Трутнев поручил определить единый перечень запрещенной деятельности ТОР в моногородах

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Вице-премьер - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) поручил Минфину России и Минэкономразвития определить единый перечень запрещенных видов деятельности на территориях опережающего развития (ТОР) в моногородах. Соответствующее поручение было дано по итогам заседания специальной рабочей группы по ТОР и ОЭЗ под руководством Трутнева.

"Юрий Трутнев поручил Минфину России и Минэкономразвития России определить единый перечень запрещенных видов деятельности ТОР в моногородах и вынести его на обсуждение рабочей группы по вопросам создания ОЭЗ и ТОР в моногородах", - говорится в сообщении пресс-службы аппарата полпреда.

Трутнев подчеркнул, что порядок создания ТОР в моногородах претерпел изменения. В соответствии с прежним порядком правительство устанавливало перечни разрешенных видов деятельности ТОР и по мере развития ТОР их приходилось дополнять. Теперь правительством устанавливаются перечни видов экономической деятельности, запрещенных к реализации на ТОР, при этом для резидентов ТОР, получивших статус до внесения этих изменений, условия останутся прежними.

Кроме того, на заседании были одобрены перечни запрещенных видов экономической деятельности на ТОР в моногородах Наволоки (Ивановская области), Далматово (Курганская область), Онега (Архангельская область), Линево (Новосибирская область), Ростов (Ярославская область), Глазов (Удмуртская Республика), Чапаевск (Самарская область) и Нытва (Пермский край). На этих ТОР работает 68 резидентов, которыми создано более 1,7 тыс. новых рабочих мест, проинвестировано более 1,3 млрд рублей.

Ранее соответствующие заявки регионов были рассмотрены на заседании профильной комиссии Минэкономразвития России. По данным министерства, изменения в перечень видов деятельности позволят дополнительно привлечь в эти ТОР более 7 млрд рублей инвестиций и создать более 4 тыс. рабочих мест.