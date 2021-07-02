Эксперт: потери московских ресторанов в первый день после введения QR-кодов достигали 90%

МЕСТЕЧКО СВОБОДА /Курская область/, 2 июля. /ТАСС/. Потери некоторых заведений общественного питания в Москве в первый день после введения QR-кодов составили 90%, сообщил ТАСС в кулуарах Всероссийского форума по развитию промышленного туризма в Курской области президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров.

"Если говорить о том сколько мы потеряли, именно рестораны открытого типа, в первый день там 90% потери, в зале никого нет, может быть кто-то на летней площадке, чуть-чуть доставка", - сказал Бухаров.

Он отметил, что показатель существенно зависит от того, идет ли речь о заведениях открытого типа или расположенных на предприятиях, где продолжается производственный процесс, так как в последних отток клиентов не столь велик.

"В общем плане, если смотреть, что продолжают работать столовые при промышленных предприятиях, закрытые буфеты, может, цифра не 90%, не 50 даже, но конкретно открытая сеть потеряла очень много", - отметил Бухаров. Дальнейшее состояние сферы общественного питания он связал с темпами вакцинации от коронавируса.

С 28 июня посещать заведения общепита в Москве могут только привившиеся от ковида, переболевшие им в течение шести последних месяцев либо имеющие отрицательный тест на коронавирус, действительный в течение трех дней. Для подтверждения на входе придется предъявлять специальный QR-код. При этом летние веранды и сезонные кафе в Москве до 12 июля будут открыты для посещения без предъявления QR-кодов.

Первый всероссийский форум по промышленному туризму проходит в Курской области. Организаторами форума выступают администрация Курской области и Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов.