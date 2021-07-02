В "М.Видео" заявили, что санкции ЕС против Гуцериева не затрагивают ее и дочерние компании

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Санкции Европейского союза, введенные в июне 2021 году в отношении ряда лиц, включая Михаила Гуцериева, не затрагивают "М.Видео" и ее дочерние компании, сообщается в материалах "М.Видео" со ссылкой на заключения нескольких мировых юридических фирм.

"ПАО "М.Видео" <...>, ведущая российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, получила заключения от нескольких ведущих мировых юридических фирм о том, что принятый Европейским союзом 21 июня 2021 года новый пакет санкций в отношении ряда юридических и физических лиц не затрагивает ПАО "М.Видео" и ее дочерние компании", - говорится в сообщении компании.

Юридические заключения основываются на критериях определения "контролирующего лица" и "лица, владеющего активом", изложенных различными институтами ЕС в ряде документов, и иных нормах европейского и международного права.

Ericaria Holdings Limited, бенефициаром которой является Саид Гуцериев, владеет 50% компании, еще 10% акций принадлежат компании Weridge Investments Limited, которая является дочерней компанией ПАО "Сафмар Финансовые инвестиции", крупнейшим миноритарным акционером которого является Саид Гуцериев. Еще 15% акций принадлежит германской компании Media-Saturn-Holding GmbH, основным акционером которой является Ceconomy AG. Около 1,1% принадлежит ООО "МВМ". 24% акций находятся в свободном обращении.

"Группа М.Видео-Эльдорадо продолжает сотрудничество и договорную работу со всеми действующими поставщиками товаров, сервисов и услуг в рамках действующего российского законодательства, вне зависимости от их юрисдикции и форм собственности", - заключили в компании.

Михаил Гуцериев попал в санкционный список ЕС, который был опубликован 21 июня как мера воздействия на белорусские власти после инцидента с самолетом Ryanair. В документе ЕС Гуцериев называется "давним другом" Александра Лукашенко, который имеет деловые интересы в энергетической, калийной и туристической сферах Белоруссии.