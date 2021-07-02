Семь инвесторов выразили готовность работать на территории новой ОЭЗ "Новгородская"

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Семь якорных инвесторов заявили о намерениях реализовать на территории особой экономической зоны промышленно-производственного типа (ОЭЗ ППТ) "Новгородская" в Новгородской области свои проекты.

"Регионом получены письменные подтверждения от семи якорных инвесторов о намерениях реализовать на территории ОЭЗ ППТ "Новгородская" свои проекты по созданию предприятия по производству микроэлектронной продукции, строительству ультрасовременного комплекса для организации производства лекарственных средств, запуску завода по производству тепло- и звукоизоляционных материалов на основе каменной ваты, формирование текстильного кластера и другие. К 2030 году ими планируется создать 733 рабочих места, привлечь 8,1 млрд рублей инвестиций", - сказано в сообщении пресс-службы аппарата полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева по итогам заседания специальной рабочей группы по ТОР и ОЭЗ, которое прошло под его руководством.

Ожидается, что к 2030 году объем налоговых платежей в бюджеты всех уровней превысит 12 млрд рублей.

Новая ОЭЗ расположится на промышленных площадках в границах Новгородской агломерации (Новгородский муниципальный район) в непосредственной близости к Великому Новгороду и федеральной трассе М-10. Общая площадь зоны составит 184,5 га.

"Для нас этот проект крайне важен. Новгородская область нуждается в новых рабочих местах, в новых инвестициях. <…> На каждое рабочее место в ОЭЗ будет приходиться минимум два дополнительных места в таких сферах как производство, строительство, переработка и общественное питание. Я возглавляю инвестиционный совет региона, лично работаю с каждым инвестором, таким же образом планирую работать и с инвесторами в особой экономической зоне, буду нести персональную ответственность за реализацию каждого проекта", - цитирует пресс-служба губернатора Новгородской области Андрея Никитина.

На территории, на которой планируется создание ОЭЗ, частично имеются необходимые объекты инженерной инфраструктуры, которыми могут пользоваться потенциальные резиденты для реализации инвестиционных проектов. С учетом прогнозных потребностей якорных и перспективных резидентов ОЭЗ предполагается развитие инфраструктуры за счет средств регионального бюджета Новгородской области, добавили в пресс-службе.