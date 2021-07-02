В США за июнь число рабочих мест выросло на 850 тыс.

ВАШИНГТОН, 2 июля. /ТАСС/. Число новых рабочих мест в США в июне составило 850 тыс., при этом показатель безработицы находится на уровне 5,9%. Такие данные приводит в пятницу бюро статистики министерства труда страны.

В мае эти показатели составляли 559 тыс. и 5,8% соответственно. При этом в четверг Минтруд сообщил, что число заявок на получение пособий по безработице за последнюю неделю достигло 364 тыс.

Президент США Джо Байден выступит в четверг в Белом доме по теме занятости.

В апреле прошлого года на фоне пандемии безработица в США была на уровне 14,7%, в мае - 13,3%, в июне - 11,1%, в июле - 10,2%, в августе - 8,4%, а в сентябре - 7,9%. Только за май и июнь 2020 года в США появилось более 7,5 млн новых рабочих мест, что стало рекордом за всю историю страны.