Власти Москвы ждут более благоприятного периода для размещения облигаций

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Власти Москвы планируют выйти на рынок с оставшимися трех и пятилетними облигациями в более благоприятный период. Об этом журналистам сообщила в пятницу первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства столицы Мария Багреева.

Ранее в июне она сообщала, что в Москве планируют разместить второй транш трехлетних, а также вторую половину пятилетних облигаций в течение месяца.

"Последнее заседание Центробанка закончилось повышением ставки. Мы считаем экономически неэффективным размещать облигации в текущем моменте, потому что все ожидания инвесторов по повышению закладываются в ставку. Мы ждем более спокойного и благоприятного периода для размещения", - сказала Багреева.