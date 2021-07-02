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Власти Москвы ждут более благоприятного периода для размещения облигаций

Второй транш трехлетних и вторую половину пятилетних облигаций планировалось разместить в течение месяца

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Власти Москвы планируют выйти на рынок с оставшимися трех и пятилетними облигациями в более благоприятный период. Об этом журналистам сообщила в пятницу первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства столицы Мария Багреева.

Ранее в июне она сообщала, что в Москве планируют разместить второй транш трехлетних, а также вторую половину пятилетних облигаций в течение месяца.

"Последнее заседание Центробанка закончилось повышением ставки. Мы считаем экономически неэффективным размещать облигации в текущем моменте, потому что все ожидания инвесторов по повышению закладываются в ставку. Мы ждем более спокойного и благоприятного периода для размещения", - сказала Багреева.

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