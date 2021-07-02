Путин подписал закон о единой системе учета рекламы в интернете

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий создание единой информационной системы учета рекламы в интернете. Документ опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.

Система обеспечит автоматизацию процессов сбора и обработки информации о размещенной в интернете рекламе, учет и хранение таких данных, а также доступ к ним. Полномочиями по созданию и ведению ресурса предлагается с 1 сентября 2022 года наделить Роскомнадзор.

В систему будут включаться сведения о размещенной в интернете рекламе, в том числе о ее распространителях, операторах и посредниках, а также о рекламодателях. Закон предусматривает для них обязанность вносить соответствующую информацию, самостоятельно или через операторов рекламных данных.

Состав сведений, подлежащих включению в ресурс, определяет правительство РФ. В то же время, согласно закону, обязанность по размещению сведений не распространяется на оператора социальной рекламы.

Для отбора оператора рекламных данных Роскомнадзором будет создана комиссия. Порядок ее деятельности, состав и условия отбора оператора также будет устанавливать кабмин.

Размещенная в интернете реклама, за исключением распространяемой в телепрограммах и телепередачах, радиопрограммах и радиопередачах, которые транслируются в интернете, должна содержать пометку "реклама", а также указание на рекламодателя и (или) сайт.