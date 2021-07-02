"Россети" обеспечат мощностью комплекс по переработке отходов в Ростовской области

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Компания "Россети" обеспечит мощностью межмуниципальный экологический отходоперерабатывающий комплекс (МЭОК) в Мясниковском районе Ростовской области, который рассчитан на прием около 800 тыс. тонн отходов в год, говорится в сообщении компании.

"Россети Юг" уже обеспечили потребителя 160 кВт мощности. На следующем этапе (в 2022 году) планируется строительство воздушной линии 110 кВ (5 км). Общая мощность присоединения превысит 5,1 МВт", - уточнили в "Россетях".

Мясниковский комплекс, в состав которого войдут полигон, автоматизированный сортировочный комплекс и площадка биокомпостирования, будет перерабатывать отходы, поступающие из Ростова-на-Дону. В общей сложности в Ростовской области будут размещены восемь подобных комплексов в рамках нацпроекта "Экология".

"Россети" - оператор электрических сетей в России, является одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Территория деятельности охватывает 80 регионов РФ. Имущественный комплекс "Россетей" включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе "Россети ФСК ЕЭС", "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и других.