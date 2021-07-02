Партию "Спутника V" доставили в Ливан при содействии Русской православной церкви

"По благословению Святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла и при содействии отдела внешних церковных связей Московского патриархата в Ливан была доставлена партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V", - говорится в сообщении.

Из аэропорта контейнеры с препаратом сразу доставили в центр вакцинации Баламандского университета. На церемонии торжественной передачи вакцины, в которой приняли участие представители Русской и Антиохийской православных церквей, дипломаты и представителя власти, президент вуза Элиас Варрак поблагодарил "за получение вакцины, которая соответствует медицинским и международным стандартам", и сообщил, что "вакцинация в медицинском центре будет проводиться планомерно в полном соответствии с существующими нормами".

Посол России в Ливане Александр Рудаков также отметил важность такой помощи для ближневосточной страны. "Это свидетельство продолжающегося сотрудничества между Русской и Антиохийской православными церквами как в Ливане, так и в Сирии, - сотрудничества, которое основывается на взаимном уважении", - сказал Рудаков, чьи слова приводятся в сообщении.

В центре вакцинации при Баламандском университете смогут привиться "Спутником V" в том числе и члены русскоязычной православной общины Ливана.

В середине июня заместитель председателя ОВЦС архиепископ Владикавказский и Аланский Леонид (Горбачев) сообщил ТАСС, что РПЦ организовала поставку вакцины "Спутник V" для пострадавших при взрыве в порту Бейрута. В начале июня владыка Леонид побывал с визитом в Ливане, где встретился с патриархом Антиохийским и всего Востока Иоанном X, представителями подворья Русской православной церкви в Бейруте, общественных организаций, посольства РФ в Ливане. По словам архиепископа, просьбу о поставке российской вакцины для профилактики COVID-19 высказал настоятель Антиохийской православной церкви (самостоятельная православная церковь, в юрисдикцию которой входят ряд стран Ближнего Востока, а также арабские приходы в Европе, Северной и Южной Америке, Австралии - прим. ТАСС).