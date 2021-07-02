Кировская область дополнительно получит 350 млн рублей на ремонт дорог

КИРОВ, 2 июля. /ТАСС/. Кировская область в 2021 году дополнительно получит 350 млн рублей из федерального бюджета на ремонт дорог регионального или межмуниципального значения, сообщается в пятницу на сайте правительства области.

"Предусмотрено 350 млн рублей. Средства выделены в рамках государственной программы "Развитие транспортной системы", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, регион второй раз за этот год получает дополнительные средства на ремонт дорог. В феврале 2021 года в регион уже поступала дополнительная сумма в размере 680 млн рублей. "Таким образом, в 2021 году Кировская область получит дополнительно более 1 млрд рублей", - говорится в сообщении.

По итогам дорожного сезона 2021 года доля протяженности автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, увеличится до 37,2%, а доля соответствующих нормативным требованиям дорог Кировского городской агломерации - до 72%. По дорожному нацпроекту планируется привести в нормативное состояние 240 км дорог к концу года.