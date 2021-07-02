Российские металлурги предложили доработать и уточнить параметры пошлин на металлы

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. "Русская сталь" (объединяет крупнейших производителей металлургической продукции в России) предлагает доработать и уточнить параметры временных пошлин на экспорт металлов и металлопродукции, говорится в сообщении ассоциации. Металлурги считают, что в текущем виде пошлины несут серьезные риски для компаний черной металлургии России.

"Ассоциация "Русская сталь" считает целесообразным доработать и уточнить постановление правительства совместно с представителями отрасли в целях снижения негативного влияния на развитие отечественной черной металлургии", - сказано в сообщении.

Так, при сохранении текущей рыночной конъюнктуры, снижение экспортных поставок российских металлургов может составить 1 млн тонн или около 40 млрд руб. в денежном выражении ($552 млн), объем производства металлопроката и чугуна будет снижен на 1,2 млн тонн, снижение прибыли предприятий составит около 150 млрд руб., предупреждает ассоциация. При этом налог на прибыль уменьшится на 30 млрд руб., а общее сокращение отчислений в бюджет РФ составит около 30 млрд руб.

Если же цены на металлопродукцию на мировом рынке снизятся в период действия экспортных пошлин, то поставки отечественных металлургов за рубеж могут упасть на 2,5 млн тонн, или 75 млрд руб. ($1 млрд), объем производства металлопроката и чугуна будет снижен более, чем на 1,2 млн тонн, отмечает "Русская сталь". Снижение прибыли предприятий черной металлургии составит 180 млрд руб., а общее уменьшение отчислений в бюджет составит порядка 51 млрд руб.

Сталевары опасаются, что введение пошлин снизит привлекательность инвестиций в металлургию, увеличит затраты и ограничит возможность выполнения программ экологической модернизации предприятий. "Русская сталь" также прогнозирует, что российская черная металлургия лишится доступа на часть экспортных рынков металлопродукции и "в качестве контрмер получит новый виток защитных расследований".

"Производство ряда товарных позиций, например арматуры, чугуна, а также продукции, поставляемой в рамках госзаказа, уже находится на грани рентабельности, а в отдельных случаях имеет отрицательную доходность. Введение экспортной пошлины сделает их глубоко убыточными", - считают в металлургической ассоциации. Кроме того, некоторые производители столкнутся с полной остановкой производства и невосполнимой потерей непрерывно работающего оборудования.

При этом металлурги с пониманием относятся к озабоченности правительства динамикой цен на металлы в стране, а также отмечают, что рост прибыли компаний связан не только с ростом мировых цен, но и с эффективной работой предприятий сектора.

О пошлинах на металлы

В России с августа до конца 2021 года вводятся пошлины на экспорт черных и цветных металлов. Правительство согласовало такое решение на заседании 24 июня. Его целью была стабилизация цен на продукцию на внутреннем рынке. Пошлины будут распространены на прокат, арматуру, заготовки, проволоку, слитки, а также медь, никель и алюминий низкой степени передела. Сбор будет состоять из базовой ставки в 15% и специфической, которая будет рассчитываться в долларах за тонну. По подсчетам Минфина, за пять месяцев новая мера принесет в бюджет не менее 160 млрд рублей.