Минэнерго сообщило, что отбор проектов ВИЭ-генерации может быть отсрочен

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Конкурсный отбор проектов строительства объектов генерации, работающих на возобновляемых источниках энергии, может быть перенесен, сроки проведения зависят от даты опубликования постановления правительства РФ. Об этом в ходе брифинга с журналистами сообщил замминистра энергетики РФ Павел Сниккарс.

"Постановление рассматривается в правительстве РФ, разногласий по нему нет. Если в ближайшее время постановление не выйдет, то в рамках действующей нормативки будут немного сдвинуты сроки проведения конкурсных отборов", - сказал он.

Ранее Сниккарс отмечал, что итоги первого конкурсного отбора, который пройдет в рамках второй программы поддержки возобновляемой энергетики, должны быть подведены 4 сентября 2021 года.

О программе поддержки "чистой" энергетики

Меры государственной поддержки строительства генерирующих объектов на основе возобновляемых источников энергии, предполагающие возврат инвестиций с гарантированной доходностью, работают до 2024 года, но отборы проектов по этой программе уже завершены.

Вторая программа поддержки ВИЭ-генерации будет работать с 2025 по 2035 год. Изначально ее объем предполагался на уровне 400 млрд рублей, однако в итоге он был сокращен до порядка 350 млрд рублей. В Минэнерго РФ ожидают, что до 2035 года в России будет введено около 6,7 ГВт ВИЭ-мощности.