Источник: заседание мониторинга ОПЕК+ задержали из-за предварительных консультаций

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Заседание мониторингового комитета ОПЕК+, которое должно было начаться в 16:00 мск, задерживается, так как в эти минуты еще идут предварительные консультации между Россией и Саудовской Аравией, сказал ТАСС источник в ОПЕК.

"Все еще не можем начать. Идут предварительные консультации между Россией и Саудовской Аравией", - сказал он.

Мониторинговый комитет заседал в четверг, 1 июля, но не смог договориться об уровнях добычи нефти с августа. ОАЭ запросили пересмотр их базового уровня добычи, за который взят октябрь 2018 года у большинства стран, с 3,12 млн б/с до 3,8 млн б/с. Это позволило бы им поднять добычу до конца года еще на 0,6 млн б/с. И хотя большинство членов комитета, в который входит восемь стран из 23 участвующих, поддержали ОАЭ, было решено продолжить переговоры в пятницу.