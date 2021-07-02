Уровень безработицы в Москве упал до 0,59%

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Власти Москвы добились снижения уровня безработицы от пиковых значений в 2,5% до 0,59%. Об этом сообщил журналистам в пятницу руководитель департамента экономической политики и развития столицы Кирилл Пуртов

"В прошлом году мы действительно получили такой большой скачок безработицы для нас. Если в докризисный период уровень безработицы составлял 0,39%, то в пиковые значения мы дошли до 2,5%. Сейчас благодаря активным действиям департамента труда и соцзащиты, активному взаимодействию с работодателями удалось добиться существенного снижения. Сейчас уровень безработицы составляет 0,59%", - сказал Пуртов в рамках Московского урбанистического форума.

По его словам, ситуация в городе выправляется, отрасли восстанавливаются. Безусловно, новые ограничения введут свои коррективы, но специалисты будут отслеживать ситуацию, после, возможно, выработают дополнительные меры реагирования, отметил Пуртов.

Глава ведомства добавил, что санаторно-курортные организации также относятся к наиболее пострадавшим отраслям. Если сравнивать с прошлым годом, то весь оборот за полугодие составил более 15 млрд, и рост с аналогичным периодом составил 20%.

"Эта отрасль тоже восстанавливается и пользуется достаточным спросом у москвичей", - подчеркнул Пуртов.

О форуме

Московский урбанистический форум в столичном "Зарядье" проходит с 1 по 4 июля. Формат юбилейного, десятого MUF 2021 предусматривает офлайн- и онлайн-участие российских и иностранных экспертов. В этом году в работе форума примут участие более 450 спикеров, из них более половины участников встретятся на площадке МУФ в очном формате в специально оборудованных залах деловой программы, еще 191 иностранного спикера подключат к дискуссиям в режиме телемоста. Всего состоится более 90 сессий деловой программы, рассчитанной на российских и зарубежных специалистов.

Параллельно состоится MoscowUrban FEST для всех жителей города, тема фестиваля этого года - "Rе:город. Жизнь в новой эре". Крупнейший в мире урбанистический фестиваль проходит онлайн - лекции звездных спикеров, дискуссии и круглые столы, проходящие в КЗ "Зарядье", организаторы транслируют на сайте https://fest.mosurbanforum.ru/.

ТАСС выступает информационным партнером Московского урбанистического форума.