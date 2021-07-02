В TUI рассказали, какие туры наиболее востребованы в России

МЕСТЕЧКО СВОБОДА /Курская область/, 2 июля. /ТАСС/. Комплексные туристические продукты, включающие в себя несколько видов отдыха в одном регионе, стали наиболее востребованными в России, сообщил в ходе Всероссийского форума по развитию промышленного туризма в Курской области заместитель генерального директора по работе с органами власти и коммуникациям компании TUI Александр Сирченко.

"Если мы говорим о массовом туризме, надо делать комплексные продукты, присоединяя туда и промышленные предприятия, и культурно-познавательные, природные объекты. <…> Как показывает практика нашей работы, именно такой комплексный продукт наиболее интересен туристам", - сказал Сирченко, приведя в пример Курскую область, где есть возможность и посетить Курскую АЭС, и побывать на местах боев Великой Отечественной войны.

Он добавил, что TUI подписала 56 соглашений с регионами России, в рамках которых планируется консолидировать усилия турбизнеса, федеральных и региональных органов власти на местах. Это позволит анализировать туристический потенциал регионов, его возможность вносить серьезный вклад в региональную экономику, считает Сирченко.

Первый всероссийский форум по промышленному туризму проходит в Курской области 1 и 2 июля. В ходе сессий и дискуссий более 50 экспертов из регионов России обсуждают актуальные вопросы развития промышленного туризма, посещают предприятия региона. Организаторами форума выступают администрация Курской области и Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов.