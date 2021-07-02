Объем торгов на рынках Московской биржи в июне вырос на 11,7%

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Общий объем торгов на рынках Московской биржи в июне 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 11,7% и составил 81,5 трлн рублей. Об этом говорится в сообщении торговой площадки.

Лучшую динамику продемонстрировали рынок акций, срочный рынок, денежный рынок, валютный рынок (рост на 5,9%), рынок драгметаллов (рост в 7,6 раза).

Торги на рынках

Объем торгов на фондовом рынке составил 3,865 трлн рублей, снизившись по сравнению с июнем прошлого года на 6%. Объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями вырос на 23,9%, до 2,278 трлн рублей. Среднедневной объем торгов составил 103,6 млрд рублей.

Объем торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями снизился на 30% и составил 1,586 трлн рублей. В июне на фондовом рынке Мосбиржи размещены 87 облигационных займов на общую сумму 1,016 трлн рублей, включая объем размещения однодневных облигаций на 229,4 млрд рублей.

Объем торгов на срочном рынке увеличился на 23,7%, до 11,4 трлн рублей или 147,1 млн контрактов. Среднедневной объем торгов составил 517,7 млрд рублей. Объем открытых позиций на срочном рынке на конец месяца достиг 737,5 млрд рублей. Объем торгов на рынке стандартизированных производных финансовых инструментов вырос в 33,7 раза и составил 264,4 млрд рублей.

Объем торгов на валютном рынке вырос на 5,9%, до 26,5 трлн рублей. На торги инструментами спот пришлось 7,6 трлн рублей, на сделки своп и форварды - 18,9 трлн рублей. Среднедневной объем торгов на валютном рынке Московской биржи составил 1,204 трлн рублей, или $16,6 млрд.

Объем торгов на денежном рынке увеличился на 14,4%, до 39,1 трлн рублей, среднедневной объем операций составил 1,777 трлн рублей. В общем объеме торгов денежного рынка объем операций репо с центральным контрагентом вырос на 18,2% и составил 22,8 трлн рублей, объем операций репо с клиринговыми сертификатами участия вырос на 5,7%, до 6,5 трлн рублей.

Объем торгов драгоценными металлами (спот и своп) вырос в 7,6 раза и составил 27,7 млрд рублей, в том числе объем торгов золотом - 27,4 млрд рублей (6,4 т), серебром - 0,2 млрд рублей (3,7 т).