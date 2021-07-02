Глава "Нафтогаза Украины" просит суд приостановить предписание о его увольнении

КИЕВ, 2 июля. /ТАСС/. Глава "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко направил в Окружной административный суд города Киева (ОАСК) иск и заявление, в которых просит приостановить предписание Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) о его увольнении. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба суда.

"Сегодня в Окружной административный суд города Киева от Юрия Витренко поступили административный иск и заявление о его обеспечении. Ответчиком указано Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции, третьими лицами - кабинет министров Украины и АО "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины". В частности, в заявлении об обеспечении иска Юрий Витренко просит ОАСК приостановить действие предписания НАПК, датированного 1 июля 2021 года. <...> В исковом заявлении истец просит признать противоправным и отменить данное предписание национального агентства", - говорится в сообщении.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции в четверг направило предписание главе наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" Клэр Споттисвуд с требованием прекратить контракт с главой правления компании Юрием Витренко.

НАПК 15 июня установило нарушение законодательства при назначении Витренко на должность главы правления "Нафтогаза" и потребовало отменить распоряжение правительства о назначении, а также прекратить действие контракта с ним как незаконного. Причиной этого глава НАПК Александр Новиков указал положение о том, что после увольнения с госслужбы чиновник в течение года не должен принимать участие в руководстве организациями, на которые он мог влиять, находясь на госслужбе. Витренко же на посту и.о. министра энергетики систематически участвовал в подготовке решений о деятельности "Нафтогаза".

Кабмин обжаловал это предписание в суде. 18 июня Окружной административный суд Киева приостановил действие предписания НАПК об увольнении Витренко. После этого Споттисвуд созвала внеочередное заседание наблюдательного совета "Нафтогаза", чтобы обсудить отстранение Витренко от исполнения обязанностей главы правления компании, однако на заседании 24-25 июня рассмотрение вопроса было отложено на одно из следующих заседаний.

После этого наблюдательный совет распространил заявление, в котором говорится, что "Нафтогаз Украины" в кратчайшие сроки ждет от Витренко предложений по инициированным им изменениям в стратегии и организационной структуре компании, а также что возникшая неопределенность негативно влияет на персонал компании, результаты деятельности "Нафтогаза" и его будущее.