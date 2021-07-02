Минфин США снял санкции с трех граждан Ирана

ВАШИНГТОН, 2 июля. /ТАСС/. Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США исключило из санкционного списка трех граждан Ирана. Соответствующая информация размещена в пятницу на сайте ведомства.

Эти лица ранее были добавлены в санкционный лист за причастность, по мнению Вашингтона, к баллистической ракетной программе Ирана. При этом, как заявил агентству Reuters представитель Минфина, исключение из списка не означает изменение санкционной политики США в отношении Ирана и не связано с переговорами в Вене по иранской ядерной программе.

Финансовое ведомство США 10 июня отменило введенные ранее санкции в отношении трех бывших представителей правительства Ирана, а также двух компаний, которые, по версии Вашингтона, были вовлечены в торговлю иранской нефтью.