Власти считают, что новые станции увеличат пассажиропоток нижегородского метро в три раза

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Пассажиропоток нижегородского метро со строительством новых станций увеличится почти в три раза и составит 86 млн человек в год, сообщил в пятницу заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов во время Московского урбанистического форума.

Согласно информации пресс-службы нижегородского правительства, в настоящее время пассажиропоток метрополитена составляет около 30 млн в год.

"После завершения строительства четырех станций метрополитена и окончания в целом транспортной реформы, мы рассчитываем, что пассажиропоток Нижегородского метрополитена увеличится почти до 86 млн пассажиров в год. Это значительные цифры. И очень необходимы нам для обеспечения операционной безубыточности работы метрополитена", - сказал он.

По словам Морозова, стоимость строительства метрополитена до Сенной площади и до Сормовского района составляет 56,5 млрд рублей.

"Строительство станции Сенная станет дополнительным стимулом для комплексного развития прилегающих территорий Сенной площади. Инвесторами с учетом перспективы развития метрополитена уже рассматривается множество проектов развития территорий. Одним из наиболее крупных является проект вблизи будущей станции в шаговой доступности с общим выходом коммерческой и жилой недвижимости более 500 тыс. кв. метров. Проект также предполагает создание больше 8,5 тыс. рабочих мест", - добавил Морозов.

Нижегородский метрополитен состоит из двух линий - Сормовско-Мещерской и Автозаводской. Первая включает в себя пять станций метро, располагающихся в заречной части города, вторая - 11 станций, одна из которых - Горьковская - располагается в нагорной части рядом с пешеходной улицей Большой Покровской, ведущей в Нижегородский кремль.

О форуме

Московский урбанистический форум в столичном "Зарядье" проходит с 1 по 4 июля. Формат юбилейного, десятого MUF 2021 предусматривает офлайн- и онлайн-участие российских и иностранных экспертов. В этом году в работе форума примут участие более 450 спикеров, из них более половины участников встретятся на площадке МУФ в очном формате в специально оборудованных залах деловой программы, еще 191 иностранного спикера подключат к дискуссиям в режиме телемоста. Всего состоится более 90 сессий деловой программы, рассчитанной на российских и зарубежных специалистов.

Параллельно состоится MoscowUrban FEST для всех жителей города, тема фестиваля этого года - "Rе: город. Жизнь в новой эре". Крупнейший в мире урбанистический фестиваль проходит онлайн - лекции звездных спикеров, дискуссии и круглые столы, проходящие в КЗ "Зарядье", организаторы транслируют на сайте fest.mosurbanforum.ru.

ТАСС выступает информационным партнером Московского урбанистического форума.