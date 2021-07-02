Около 1,5 млрд руб. планируют направить на переоснащение завода радиодеталей в Смоленске

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Смоленский завод радиодеталей, который входит состав концерна "Автоматика", планируют переоснастить высокотехнологичным оборудованием на сумму около 1,5 млрд рублей. Для проведения модернизации решается вопрос о включении предприятия в целевую программу Минпромторга РФ, сообщил губернатор Алексей Островский на своей странице в "ВКонтакте" по итогам рабочей встречи с генеральным директором концерна "Автоматика" ГК "Ростех" Андреем Моторко.

"Как меня проинформировал Андрей Иванович, предложения завода по переоснащению производства планируют включить в федеральную целевую программу Минпромторга с тем, чтобы в течение ближайших лет провести модернизацию и поставить сюда новое высокотехнологичное оборудование. <...> Общий объем финансирования на техническое перевооружение завода составит до полутора миллиардов рублей", - сообщил Островский.

Он отметил, что на данный момент на предприятии работает порядка 700 жителей региона. Благодаря модернизации оборудования завод, в частности, сможет расширить ассортимент производимой продукции и увеличить портфель заказов, тем самым обеспечив стабильное функционирование. "Очень порадовал тот факт, что руководитель концерна высоко оценивает перспективы развития завода и его потенциал, как в части увеличения объема контрактов, так и расширения номенклатуры производимой продукции. Это, в свою очередь, позволит загрузить в полном объеме производственные мощности, повысить доходность предприятия, а главное, обеспечить своевременную выплату зарплаты коллективу", - добавил Островский.

Смоленский завод радиодеталей работает с 1959 года, является одним из основных российских производителей и разработчиков коммутационных изделий, предназначенных системах контроля, сигнализации, диагностики существующих и разрабатываемых видов вооружения и военной техники, продукции промышленного и бытового назначения. На предприятии наряду со сборочными есть инструментальный, механо-штамповочный, прессовый, ремонтно-механический, гальванический, транспортный цеха и ремонтно-строительный участок.