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Решение ОПЕК о сокращении добычи нефти
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Источник: почти все члены мониторинга ОПЕК+ поддержали рост добычи нефти на 0,4 млн б/с

Против выступили только ОАЭ

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Почти все члены министерского мониторингового комитета ОПЕК+ на заседании в пятницу поддержали предложение нарастить добычу нефти на 0,4 млн б/ с в месяц на период с августа до конца 2021 года, а также продление сделки до конца 2022 года. Против выступили только ОАЭ, сообщил ТАСС источник, участвующий в переговорах.

"Все то же, что и вчера, только сейчас все поддержали плавное увеличение добычи на 0,4 млн б/с в месяц с августа по декабрь и продление сделки. Все, кроме ОАЭ", - сказал он.

Собеседник также добавил, что сейчас консультации перейдут уже в режим министерской конференции ОПЕК+, с участием всех 23 стран участниц.

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Решение ОПЕК о сокращении добычи нефти
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