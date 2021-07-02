Международный форум для ОЭЗ планируют провести в России до конца года

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Международный форум для обсуждения вопросов особых экономических зон (ОЭЗ) планируют провести в России до конца года в дистанционном формате. Одним из его организаторов выступит ОЭЗ "Санкт-Петербург", рассказала ее гендиректор Тамара Рондалева в пятницу во время Московского урбанистического форума.

"Форум, который будет посвящен именно проектам по особым экономическим зонам и зонам с преференциальными условиями развития бизнеса необходим, поэтому мы хотели бы, чтобы такой форум прошел в ближайшее время. Мы разберем успешные проекты РФ и проекты, которые нуждаются в информировании", - сказала она.

В разговоре с ТАСС Рондалева уточнила, что форум планируется в дистанционном формате, к участию будут приглашены представители особых экономических зон России и других стран.

"У нас давно не было общей площадки для обсуждения вопросов преференциальных территорий развития бизнеса на территории Российской Федерации и наших ближайших коллег из ЕврАзЭС: Белоруссии, Казахстана. Особая экономическая зона - это мировой бренд, мы должны общаться, обмениваться мнениями и теми технологиями, которые сейчас используются именно на таких территориях", - добавила гендиректор ОЭЗ "Санкт-Петербург".

Московский урбанистический форум в столичном "Зарядье" проходит с 1 по 4 июля. Формат юбилейного, десятого MUF 2021 предусматривает офлайн- и онлайн-участие российских и иностранных экспертов. В этом году в работе форума примут участие более 450 спикеров, из них более половины участников встретятся на площадке МУФ в очном формате в специально оборудованных залах деловой программы, еще 191 иностранного спикера подключат к дискуссиям в режиме телемоста. Всего состоится более 90 сессий деловой программы, рассчитанной на российских и зарубежных специалистов.

Параллельно состоится MoscowUrban FEST для всех жителей города, тема фестиваля этого года - "Rе: город. Жизнь в новой эре". Крупнейший в мире урбанистический фестиваль проходит онлайн - лекции звездных спикеров, дискуссии и круглые столы, проходящие в КЗ "Зарядье", организаторы транслируют на сайте https://fest.mosurbanforum.ru/. ТАСС выступает информационным партнером Московского урбанистического форума.