Германия выступила за сохранение транзита газа из России через Украину на долгое время

НЬЮ-ЙОРК, 2 июля. /ТАСС/. Германия активно работает над тем, чтобы обеспечить сохранение транзита газа из России через Украину в страны ЕС не только в ближайшие два-три года, но и в более длительной перспективе. Об этом заявил в пятницу вице-канцлер, министр финансов ФРГ Олаф Шольц в интервью телеканалу Bloomberg TV после встречи с министром финансов США Джанет Йеллен.

"Германия уже действует в этом направлении. Мы усердно работаем, чтобы соглашение по транзиту газа между Украиной и Россией было продлено. И мы ощущаем ответственность за транзит газа через Украину и в будущем, в ближайшие десятилетия, а не только в следующие два-три года", - сказал он.