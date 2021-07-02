Автобусы на водороде снизят выбросы СО2 в Москве в 10 раз

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Автобусы на водородном топливе, которые появятся в Москве в 2023 году, снизят в десять раз концентрацию двуокиси углерода (СО2) в воздухе столицы. Об этом сообщает в пятницу Telegram-канал "Роснано".

"Использование водородных топливных элементов - одно из самых перспективных направлений в транспортной отрасли на сегодняшний день. Городской транспорт на водороде экологически чист и экономически эффективен. В результате проекта концентрации двуокиси углерода (CO2) в атмосфере столицы снизится как минимум в 10 раз. А высокая дальность хода водоробуса позволит внедрить его даже на самых длинных и сложных маршрутах", - отметил председатель правления УК "Роснано" Сергей Куликов, чьи слова приводятся в сообщении.

Соглашение о совместном проекте по развитию водородного транспорта было подписано в пятницу на Московском урбанистическом форуме главой департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максимом Ликсутовым, председателем правления УК "Роснано" Сергеем Куликовым и генеральным директором "Камаза" Сергеем Когогиным.

"Уникальный автобус на российских водородных топливных элементах компании "ИнЭнерджи" будет готов уже в первом полугодии 2022 года, а серийное производство и внедрение начнется в 2023 году. Соглашение предусматривает создание инфраструктуры по техническому обслуживанию и утилизации водородных энергоустановок", - уточнили в пресс-службе.

Работа по проекту обеспечит исполнение поручений президента РФ Владимира Путина и плана мероприятий "Развитие водородной энергетики в Российской Федерации до 2024 года".

В группу "Роснано" входят акционерное общество "Роснано", управляющая компания "Роснано" и Фонд инфраструктурных и образовательных программ. Благодаря инвестициям группы "Роснано" работают 138 предприятий и R&D-центров в 37 регионах России.

О форуме

Московский урбанистический форум в столичном "Зарядье" проходит с 1 по 4 июля. Формат юбилейного, десятого, MUF 2021 предусматривает офлайн- и онлайн-участие российских и иностранных экспертов. В этом году в работе форума примут участие более 450 спикеров, из них более половины участников встретятся на площадке МУФ в очном формате в специально оборудованных залах деловой программы, еще 191 иностранного спикера подключат к дискуссиям в режиме телемоста. Всего состоится более 90 сессий деловой программы, рассчитанной на российских и зарубежных специалистов. ТАСС выступает информационным партнером Московского урбанистического форума.