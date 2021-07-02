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Пандемия COVID-19

"Герофарм" с июля начнет производить "Эпиваккорону" в Санкт-Петербурге и Москве

Глава центра "Вектор" Ринат Максютов подчеркнул, что необходимо произвести десятки миллионов комплектов доз вакцины, чтобы привить 60% взрослого населения России

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Площадки "Герофарма" в Санкт-Петербурге и Москве с июля подключатся к производству вакцины от коронавируса "Эпиваккорона". Об этом в пятницу сообщил генеральный директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора Ринат Максютов.

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"Сейчас мы продолжаем масштабирование производства, расширяем площадки. Вакцина производится уже не только на площадках "Вектора" и "Вектор-Биальгам", но начиная с июля подключается площадка "Герофарм" в Санкт-Петербурге и в Москве для того, чтобы расширить и увеличить объем вакцины, который будет доступен для населения", - сказал он журналистам.

Максютов подчеркнул, что в условиях, когда необходимо привить 60% взрослого населения, необходимо произвести десятки миллионов комплектов доз вакцины, чтобы привить необходимое количество граждан в России.

Гендиректор "Вектора" также напомнил о важности вакцинации от коронавируса. "Острота пандемии спадет. Я уверен, что COVID-19 в ближайшем будущем станет обычным сезонным ОРВИ, и опасность вируса для человека как главного хозяина будет значительно снижена. Но именно у нас с вами в руках все возможности для того, чтобы приблизить этот момент", - заявил он, добавив, что для возвращения встреч с родными и близкими, походов в кафе, театры, на мероприятия и к полноценной доковидной жизни необходимо привиться и сдержать пандемию, с которой мир борется последние полтора года.

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РоссияПандемия COVID-19
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