Источник: ОАЭ поддержат рост добычи в ОПЕК+ только после пересмотра параметров сделки

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Переговоры стран ОПЕК+ по нефти, длящиеся уже пятый час, далеки от консенсуса. ОАЭ по-прежнему настаивают на пересмотре такого параметра в соглашении, как базовый уровень добычи, от которого будет рассчитан дальнейший рост добычи нефти, сообщил ТАСС источник, участвующий в заседании.

Министры начали процесс голосования по вопросу увеличения добычи нефти на 2 млн б/с до конца 2021 года. "ОАЭ придерживаются прежней позиции - они готовы поддержать продление сделки после апреля 2022 года и поддержать увеличение добычи с августа по декабрь. Но с условием пересмотра их базового уровня", - сказал собеседник агентства.

Министр Сухейль аль-Мазруи настаивает на том, что базовый уровень добычи нефти для страны в условиях соглашения должен быть повышен с 3,2 до 3,8 млн б/с. Это позволит ОАЭ дополнительно нарастить 0,6 млн б/с до конца этого года.

Как сообщил источник, Мексика, ранее выступившая против продления сделки, поменяла свою позицию и высказалась в пользу продления соглашения до конца 2022 года. Все остальные члены ОПЕК+ выступают за увеличение добычи на 2 млн б/с до конца этого года с сохранением параметров сделки.

Переговоры стран - экспортеров так и не смогли завершиться консенсусом. Министры склонились к тому, чтобы взять тайм-аут на пару дней для обсуждения позиции ОАЭ, сообщили ТАСС источники, участвующие в переговорах.

По словам одного из них, по истечении пятого часа переговоров Россия предложила дать ОАЭ один-два дня для обдумывания ситуации и затем вернуться к консультациям. "Все поддержали это предложение", - добавил собеседник. Он подтвердил, что сегодняшняя встреча почти подошла к концу. Другой собеседник агентства уточнил, что переговоры отложены до понедельника.